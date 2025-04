Dritto e Rovescio, Rampini sgancia la bomba: "Come ha reagito Elon Musk"

L’annuncio dei dazi e poi l’improvvisa sospensione per sessanta giorni, preceduta da un invito a comprare in borsa, ha indubbiamente arricchito le tasche delle aziende di Donald Trump , che non è solo un cittadino americano, ma il presidente che dovrebbe garantire pace e stabilità a tutti gli abitanti degli Stati Uniti. Se dietro questa mossa ci sia un puro fine economico (e un’indagine per insider trading è pronta a partire) o un disegno geopolitico più grande, solo la storia saprà dirlo.

Tra gli ospiti c’è Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera da New York, in collegamento proprio dalla Grande Mela. Anche lui testimonia lo scandalo che gli americani hanno subìto nelle ultime ore, quando Del Debbio gli chiede il perché della sospensione dei dazi da parte del presidente: “Amici, alleati di Trump, lo stesso Elon Musk, tutti i capitalisti americani si sono messi le mani nei capelli. Lo hanno chiamato, ha avuto telefonate importanti da personaggi molto grossi dell'economia americana – spiega l’editorialista del Corriere della Sera e corrispondente dall’America - che gli hanno detto che sta sfasciando tutto, sta crollando non solo la borsa, ma anche il mercato dei bond che è ancora più grosso. È quello dove si vendono, tra l'altro, i titoli del tesoro americano, si finanzia il debito americano. Ha avuto un segnale che la sua popolarità comincia a scendere, ha avuto delle defezioni in campo repubblicano, nel suo partito, tutto questo lo ha indotto al ripensamento”.

Intanto, per chi sposa la tesi della strategia anti-cinese, Trump ha stretto un accordo con Panama per inviare truppe americane sulle sponde del canale per addestramento, esercitazioni e una serie di altre attività che, in sostanza, evitino il controllo totale della Cina sul territorio, fondamentale dal punto di vista commerciale.