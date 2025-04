Papa Francesco, cosa rivela la data della morte: la simbologia nascosta

Come sempre, la morte di un papa scatena tutti coloro che sono appassionati di cabala. Del resto, sacro e profano vanno di pari passo. E, spulciando un tantino nei numeri, è possibile trovare qualche curiosità che ci perfette di vederci chiaro sugli avvenimenti futuri. Il Pontefice, per esempio, è scomparso il giorno del compleanno di Roma. E in molti ci hanno visto un cattivo presagio per il futuro. Ma c'è dell'altro. Jorge Mario Bergoglio ci ha lasciati il 21 aprile del '25. 21, 4 e 25 cosa vorrà dire?

Il numero 4, in Cabala, è spesso associato a diversi concetti: stabilità, fondazione, praticità, e il mondo terreno. In numerologia, rappresenta l'ordine, la precisione, la solidità e la responsabilità. Può anche essere visto come un numero di costruzione e lavoro, con una forte connessione alla terra.

Infine, l'anno. Secondo la cabala, il numero 25è inteso come il progredire in saggezza attraverso la libertà personale e i cambiamenti ma non solo! In Numerologia biblica indica infatti lo stato di “Grazia nella Grazia” e vari eventi nella Bibbia gli sono simbolicamente legati.