Papa Francesco, chi è il candidato successore più forte sui social

Al secondo posto c'è Peter Turkson dal Ghana. Nel suo caso i follower su Facebook sono 58.976, quelli su X 8.684, mentre le menzioni 77.400. Subito dopo, sul terzo gradino del "podio", ecco il cardinale italiano Pietro Parolin , attuale segretario di Stato della Santa Sede, che però non ha account social attivi. Per guadagnarsi la terza posizione nel report sono bastate le menzioni, 42.700. Dopo di lui, poi, c'è Fridolin Ambongo Besungu dal Congo, con 7.800 seguaci su Facebook, 69.618 follower su X e 31.200 menzioni.

Sui social è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle a superare tutti gli altri candidati successori di Papa Francesco per follower e menzioni. Lo rivela l'ultimo report di Arcadia. Tagle, in particolare, vanta 604.037 follower su Facebook, 38.583 seguaci sulla piattaforma su X e sempre su X sono 148.800 le menzioni che lo riguardano.

A seguire ecco l'ungherese Peter Erdö con 5.715 seguaci su Facebook, 40 follower su X e 16.900 menzioni. Subito dopo un altro cardinale italiano, Matteo Zuppi, presidente della Cei, che come Parolin non ha account attivi, ma vanta comunque 11.400 menzioni. Uguale il terzo cardinale italiano in pole per guidare il Vaticano: Pierbattista Pizzaballa, pur non avendo account attivi, ha 42 seguaci su Facebook, 10 seguaci su X e 11.900 menzioni.

Gli ultimi candidati in classifica sono il francese Jean Marc Aveline, Mario Grech da Malta, lo spagnolo Juan Josè Omella, Lazzaro You Heung-ski dalla Corea del Sud, lo statunitense Blase Joseph Cupich e lo svedese Anders Arborelius.