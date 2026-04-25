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4 di Sera, Bernardini De Pace: "Cosa c'è dietro gli scontri del 25 aprile"

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sabato 25 aprile 2026
4 di Sera, Bernardini De Pace: "Cosa c'è dietro gli scontri del 25 aprile"

1' di lettura

"Gli scontri in piazza del 25 aprile? A causa dell'ignoranza storica, l'incapacità di esprimere delle idee": Annamaria Bernardini de Pace lo ha detto in collegamento con 4 di Sera Weekend su Rete 4, riferendosi a quanto accaduto oggi nelle varie piazze italiane. Durante le manifestazioni per la Festa della Liberazione, infatti, hanno fatto da padroni l'odio e la violenza.

"Se a questi giovani raccontassimo come si è arrivati alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, e cioè con l'aiuto degli alleati americani, russi addirittura e Inghilterra, con l'aiuto dei partigiani e delle tantissime partigiane, con l'aiuto della Brigata ebraica che è stata fondamentale... Oggi non si sarebbero permessi di cacciare Fiano e la Brigata ebraica dalla manifestazione se ci fosse stata una conoscenza storica", ha proseguito il legale, con particolare focus su quanto accaduto a Milano. 

Durante il corteo nella città di Beppe Sala, la Brigata ebraica è stata prima contestata, poi accerchiata e infine cacciata dopo le proteste di militanti Carc e pro Pal. Questi ultimi avrebbero urlato contro la comunità ebraica espressioni irripetibili, come "Siete saponette mancate".

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