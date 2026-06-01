Raimo, affitto casa con clausola anti-fascista: come lo umiliano

La clausola antifascista? Un vizio della sinistra. Non c'è solo il Comune di Verona a imporla per le concessioni comunali (roba peraltro non solo "illiberale" ma pure "anti-Costituzionale" secondo Nicolò Zanon intervistato da Libero). Anche il prode Christian Raimo ai adegua alla moda, e visti i trascorsi del professore rosso in tv e sui giornali il fatto non dovrebbe destare troppo scalpore. Sulla sua pagina Facebook, Raimo ha pubblicato l'annuncio immobiliare di una amica, che lascerà tra un mese e mezzo il suo appartamento a Tor Pignattara, a Roma. Cercasi nuovo inquilino, dunque. Rigorosamente e solo antifa. La postilla infatti è chiarissima: "Sì perditempo, no fascisti". Addirittura.

Sinistra in preda al delirio: "Una vittoria paragonabile a quella dei partigiani" Il Landini, Maurizio, l’unico dannoso per i lavoratori, esulta: «Viva l’Italia che resiste!», an...

Come sottolinea il Secolo d'Italia, la reazione degli utenti è significativa: più sfottò che critiche, perché evidentemente dopo anni di militanza mediatica il personaggio-Raimo è ben noto. Non resta che riderne. "Oh financo nell'annuncio per la casa dell'amica deve fare la sua dichiarazione di fede politica, ma ci sarà mai un istante nella vita di Raimo dove non avverte l'irrefrenabile assoluta necessità di dichiarare al mondo di essere antifascista?", scrive un utente. "Ma poi come funziona? Uno si presenta e dice: piacere, Mario Rossi, fascista/antifascista? O deve esibire la tessera del Pd? O il Green Pass magari?", aggiunge un altro.

Spin Time, i comunisti occupano? Governo condannato a pagare 21 milioni Non bastavano i risarcimenti ai clandestini pluripregiudicati e alla Ong di Carola Rackete, capitana speronatrice delle ...