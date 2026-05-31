Enrico Mentana punge La7: "Bravissimi ma... sempre gli stessi ospiti. Chi vota destra non può sentirsi a casa"

Enrico Mentana esprime le proprie perplessità. Ospite del Festival della Tv di Dogliani, il direttore del Tg La7 teme che "il rischio che se dovesse vincere il centrosinistra La7 diventi una tv di governo". "Chi guida La7 - osserva - è stato bravissimo. Bravissimo Cairo, bravo il direttore Salerno, bravi i conduttori che hanno portato la rete a livelli di ascolto molto alti. Tutti i programmi serali di La7 hanno però la stessa impostazione, lo stesso orientamento, gli stessi ospiti. Nell'ultimo anno solare hanno ospitato almeno un centinaio di volte Schlein e Conte, due volte Crosetto, 40 Bocchino. Mi verrebbe da dire 'Vieni avanti Bocchino'. Questo asseconda quello che il telespettatore di La7 vuole vedere e sentire".

Eppure, è qui è il suo dubbio, "un elettore del centrodestra non può guardare i programmi di La7 sentendosi a casa: non vedo più programmi in cui tutti gli ospiti si sentono a casa, qui uno si sente a casa e l'altro in trasferta, uno in poltrona e l'altro sui carboni ardenti. Da nessuna altra parte è tutto così netto e marcato. È evidente che si è voluto fare di La7 una nuova Rai3 senza però che esistano una nuova Rai2 e una nuova Rai1". Una "La7 anti-Meloni", quindi, ma proprio a Dogliani Urbano Cairo ha parlato di una rete "più addolcita rispetto al passato".