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Enrico Mentana riflette sull'addio a La7: l'offerta che lo fa tentennare

martedì 9 giugno 2026
Enrico Mentana riflette sull'addio a La7: l'offerta che lo fa tentennare

1' di lettura

Enrico Mentana pronto a lasciare La7? Il suo nome sarebbe entrato nel radar del gruppo greco Antenna, guidato da Thodoris Kyriakou, il magnate che ha acquistato Gedi. Il progetto televisivo del gruppo sarebbe quello di lanciare una rete all-news sul modello della CNN americana, da posizionare nel panorama dell’informazione audiovisiva italiana. Secondo Il Domani proprio Mentana sarebbe il profilo preferito da Kyriakou per dare visibilità al progetto e imprimere da subito una cifra editoriale distintiva.

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Eppure, sempre secondo il quotidiano, ci sono alcuni nodi ancora da sciogliere. Tra questi quello delle risorse economiche per dare vita alla redazione. A detta di Prima Comunicazione, invece, Antenna starebbe lavorando alla costituzione di una società ad hoc per il progetto. Il piano prevede poi lo sfruttamento del marchio CNN anche sul digitale terrestre. Il canale nel mirino è il numero 52, attualmente occupato da DMAX e collocato nelle immediate vicinanze delle principali all-news del sistema free italiano.

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"Ne parlo sapendo che questo ha portato vantaggio agli ascolti. Quindi chi guida La7 è stato bravissimo, &eg...

Non sono passate inosservate le parole di Mentana al festival di Dogliani. Qui il giornalista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Tutti i programmi di La7 hanno la stessa impostazione, hanno gli stessi ospiti, hanno lo stesso orientamento. Una televisione che sicuramente ha ospitato penso almeno un centinaio di volte nell’ultimo anno solare Schlein e Conte, solo due volte Crosetto". E ancora: "Non vedo più programmi dove tutti si sentano a casa. Tutti i programmi ormai hanno uno che sembra in poltrona e l'altro sui carboni ardenti".

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