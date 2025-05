Garlasco, Della Valle: "Che aberrazione ridurre la giustizia a uno show da tv"

«La magistratura italiana si trova ad affrontare un periodo davvero difficile, da un lato deve affermare la sua indipendenza e dell’altro deve recuperare autorevolezza per ripristinare un sentimento di fiducia presso i cittadini che, mi creda, è un problema non da poco».

Raffaele Della Valle è un nome che ai più giovani, eccezion fatta per quelli che hanno studiato Giurisprudenza, forse non dirà nulla: eppure, l’avvocato Della Valle, è uno dei penalisti che più di tutti conoscono le logiche di una giustizia che, spesso, sembra essere più spettacolo che procedura. Ha 86 anni, indossa la toga da 62, è un signore vecchia scuola che ti lascia finire di parlare prima di rispondere, snocciola brocardi e citazioni come un libro stampato e non ha la tracotanza di ricordare ogni cinque minuti che è stato lui a difendere Enzo Tortora nel processo più seguito della storia italiana (e anche nell’errore giudiziario più clamoroso dell’ultimo mezzo secolo): «Eppure», continua, «è da oltre trent’anni che si è in presenza di un suo passo del gambero, irreversibile e che porta a un cambiamento antropologico».

Avvocato Della Valle, l’abbiamo presa alla larga però va bene così. A quale cambiamento allude?

«A quello della magistratura stessa. Mi perdoni, è una premessa ma è necessaria. Piero Calamandrei definiva i magistrati come “asceti condannati alla solitudine, all’isolamento e capaci di rimanere con discrezione al proprio posto”. Sinceramente queste parole il sottoscritto le sente stonate e stridenti rispetto alla realtà che ha sotto gli occhi».

In che senso?

«Non è condivisibile è il mancato rispetto delle regole circa il diritto alla riservatezza e soprattutto alla presunzione di innocenza.

Prenda il caso di Garlasco di cui non intendo entrare nel merito. Ora siamo nella fase delle indagini preliminari, quindi ci sono norme da rispettare severissime. Ben vengano gli atti istruttori che il pubblico ministero ritiene di fare, ma non vanno reclamizzati ed evidentemente non vanno enfatizzati. Vanno, semmai, coperti da un rigoroso segreto di indagine. Pare invece che si stia ritornando all’epoca precedente la riforma di Vassalli, ecco perché dico che è il passo del gambero. Oramai si trasforma quello che è un’indagine in una sorta di partita di pallone. Ha presente Tutto il calcio minuto per minuto? Qui abbiamo “Tutta l’inchiesta minuto per minuto”».