Andrea Sempio e i biglietti con cose "inimmaginabili": "Ho fatto cose brutte"

Andrea Sempio marcato stretto. Il 37enne, ora indagato nel nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, ieri non si è presentato in Procura per l'interrogatorio. Una scelta arrivata nello stesso giorno in cui gli è stata attribuita la traccia numero 33 trovata a fianco del corpo della 26enne uccisa nel 2007 nella villetta di Garlasco. La traccia fu trovata vicino al cadavere, sulla parete destra che sovrasta le scale che portano alla taverna. Secondo gli inquirenti, è la prova che Sempio si trovava sulla scena del crimine, mentre Chiara Poggi veniva uccisa.

Ma questo non sarebbe l'unico elemento. Oltre al Dna estrapolato dalle unghie di Chiara, un tempo "anonimo" e che le analisi effettuate gli scorsi due anni attribuiscono a lui, ci sono le tre chiamate sospette al telefono fisso di casa Poggi, giustificate dall'amico di Marco Poggi come tentativi di contattare il fratello di Chiara perché non ricordava se fosse o meno già partito per le vacanze in Trentino. E ancora, le presunte incongruenze sullo scontrino del parcheggio a Vigevano del 13 agosto 2007 (il giorno del delitto) e consegnato agli inquirenti un anno dopo.