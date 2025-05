Hassanal Bolkiah ricoverato: povero sultano, ha la depressione...

Sarà pure un tuffo nella nostalgia un po’ in stile film dei Vanzina, ma negli anni Ottanta c’erano dei miti, dei modelli alquanto orrendi, che però in quell’atmosfera spensierata, ottimistica (i moralisti direbbero consumistica) erano tutto sommato innocui come eroi dei fumetti: in musica, c’erano i terrificanti gruppi inglesi come i Duran Duran e gli Spandau Ballet (certo per cantare canzoncine synth-pop evocando il distretto di Spandau, sede del carcere berlinese dei gerarchi nazisti post-Norimberga, doveva proprio essere cambiata un’epoca...), c’era la gara tra Ferrari Testarossa e Lamborghini Countach, c’erano i bellissimi di Retequattro, c’era Marvin Hagler nella boxe (lui non era orrendo, era grandioso), c’era Tom Cruise in Top Gun (premio della giuria del liceo nella categoria “accendi meno neuroni possibile, conta solo sugli ormoni”) e poi, ogni tanto, nella categoria “Pride capitalista”, molto più di Agnelli, Berlusconi e dell’Aga Khan – il cui nome veniva evocato a ogni atterraggio a Olbia – c’era lui, il più mitico dei mitici, “il sultano del Brunei”.

Questo, il suo titolo, era il suo nome per tutti noi, non ne aveva uno anagrafico, tutti ignoravano come si chiamasse realmente, una faccenda tra l’altro chilometrica, ma che abbreviamo, come Wikipedia, in Hassanal Bolkiah. Tantomeno si sapeva dove cavolo fosse il Brunei (monarchia assoluta di stampo islamico – sultanato – sull’isola del Borneo, nel sud-est asiatico). Quello che bastava, in quel decennio così competitivo da trasformare la competizione in una burla – e dunque intriso di una competitività molto meno feroce e crudele di quella, morbida e ipocrita, di oggi – era sapere che il sultano del Brunei era “l’uomo più ricco del mondo”. Anche qui, tale cognizione non era mai verificata scientificamente, qualcuno l’aveva messa in giro, e la notizia era entrata in orbita, e tutti si conformavano. Forse, per un lungo periodo, è stato anche vero, prima che la storia voltasse pagina e arrivasse l’ondata dei tech nerd, con in testa Bill Gates.