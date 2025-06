"Assolutamente no": questo video col cetriolo è un caso

Carbonara con la panna, spaghetti “bolognaise”, espresso sciacquato e tante, tante altre pallide imitazioni della cucina italiana che si trovano in giro per il mondo e che ci fanno sbiancare non sempre, ma spesso, quando proviamo a riassaporare l’aria di casa dopo giorni di viaggio. Pentendocene puntualmente. Una volta, però, l’indignazione arrivava con l’esperienza diretta sul campo. Oggi, invece, si può stare tranquillamente seduti sul divano di casa e spalancare il mondo dei social, dove gli influencer più disparati offrono consigli culinari a tutto spiano.

Fanno sorridere, soprattutto, quelli stranieri che propongono ricette italiane, con risultati quasi sempre tragicomici. Se la cucina italiana è la più buona e desiderata al mondo, non è però altrettanto replicata con i giusti metodi. Le ricette originali spesso vengono travisate in composti davvero poco attraenti sia alla vista e soprattutto al palato. L’ultima trovata è quella di un’influencer tedesca su TikTok, che suggerisce un metodo di cottura tramandatole da sua nonna italiana. La ragazza taglia un cetriolo e lo strofina su una padella, rendendo il fondo antiaderente ed evitando così di usare l’olio, che è notoriamente un grasso. La ragazza, quindi, cuoce l’uovo e poi lo rimuove dalla padella in scioltezza, lasciandola praticamente asciutta.

Esperimento riuscito? Forse (sarebbe da controllare sia la bontà dell’uovo sia l’effettiva pulizia della padella), ma di sicuro questa non è una ricetta da nonne italiane e viene ribadito anche in uno dei commenti: “Da italiano, assolutamente no”. Un’altra scrive e sottolinea: “Sorella, una nonna italiana non sostituirebbe MAI l’olio con NULLA”. C’è, addirittura, chi non si fida e si affida all’intelligenza artificiale: “Andrò a chiedere a chatgpt se così funzionerà”. C’è chi, alla fine, sbugiarda anche il metodo dell’influencer e scrive: “Non so come fanno tutti a sorprendersi che l’uovo non si attacchi ad una padella anti-aderente. Non ha letteralmente nulla a che fare con il cetriolo”. Insomma, le nonne italiane di sicuro preferiscono l’olio, a Jana invece (questo il nome dell’influencer) piace il cetriolo.