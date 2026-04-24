Paolo Del Debbio, il messaggio a Solovyev: "Sei la vergogna della razza umana"

La furia del propagandista del regime russo Vladimir Solovyev si è abbattuta contro Giorgia Meloni. Il megafono di Vladimir Putin ha insultato più volte la presidente del Consiglio sostenendo che la leader di Fratelli d'Italia abbia tradito l'alleato americano Donald Trump, oltre che fascista e altri epiteti irripetibili. Così tutta la politica italiana si è unita in difesa del presidente del Consiglio e, più in generale, dell'Istituzione che rappresenta.

Non solo la politica. Anche parte dei media italiani si sono schierati in difesa di Giorgia Meloni. Un esempio? Paolo Del Debbio che, bel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio - la trasmissione televisiva che conduce tutti i giovedì sera su Rete 4, ha dedicato qualche secondo del suo tempo per mandare un chiaro messaggio al propagandista russo. E lo ha fatto guardando direttamente in camera. "Caro Solovyev - ha detto il conduttore di Mediaset -, te lo dico da giornalista a giornalista. Io libero, tu no. La vergogna della razza umana, fascista e idiota patentato sei tu, non Giorgia Meloni!".

"La vergogna della razza umana, fascista e idiota patentato sei tu, non Giorgia Meloni!"



Paolo Del Debbio al giornalista della televisione russa che ha insultato Giorgia Meloni.#drittoerovescio pic.twitter.com/d7F0uU28qK — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 23, 2026

"Sono orgoglioso di quello che Giorgia Meloni - ha commentato Matteo Salvini, ospite della trasmissione - e il governo italiano stanno facendo per i cittadini italiani e invito il signore a sciacquarsi la bocca prima di parlare dell'Italia, del governo italiano e dei cittadini italiani".