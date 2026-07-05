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Marco Rizzo, siparietto senza filtri: "Limonerebbe con Lilli Gruber?"

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domenica 5 luglio 2026
Marco Rizzo, siparietto senza filtri: "Limonerebbe con Lilli Gruber?"

1' di lettura

"Buongiorno, limonerebbe con Alba Parietti?". Marco Rizzo senza peli sulla lingua. Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare si è prestato alle domande scomode di un content creator noto per avvicinarsi di soppiatto ai vari politici e incalzarli con quesiti assurdi. Lui però non si è tirato indietro e ha risposto a ogni interrogativo. "Caspita - il suo commento alla Parietti -. Non in maniera esagerata perché ho la lingua rasposa. Sono diventato vecchio". Com'era ampiamente prevedibile il video è diventato subito virale su TikTok.

Ma non finisce qui. Dopo la Parietti tocca alla conduttrice di Otto e mezzo. "E invece con Lilli Gruber?". "No, è un mix tra Tony Dall'Ara e la von der Leyen", la sue replica. Domanda successiva: "Predilige le escort russe o ucraine?". Lui, ancora una volta, non si tira indietro: "Le escort". "Filippine o vietnamite?", "Vietnam libero".

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"E se si trovasse per strada - insiste il content creator - e a un tratto le saltasse addosso Clara... lei come reagirebbe?". In questo caso non ci sono dubbi: "Accetterei l'assalto". "Non so manco chi è, però...", ha poi aggiunto. Domanda finale: "E invece Big Mama?". Risposta glaciale: "Mamma mia. molto meno, molto meno".

@gianfredi__ #meme #politici #politici #perte #clara ♬ audio originale - Gianfredi__
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