Clementina Forleo e il post sui social: "Perché Ranucci non vuole mollare Report? In un Paese normale..."

Ancora una volta la giudice Clementina Forleo torna al centro del dibattito per le sue posizioni fuori dagli schieramenti tradizionali della magistratura. A suscitare reazioni è un post dedicato al caso Ranucci. "Chi - scrive - lo sta ricattando? Perché vuole a tutti costi mantenere il timone di Report (trasmissione del servizio pubblico) con la minaccia di spifferare le chat con "tutti"? E chi sono i "tutti" di cui parla?". Secondo la magistrata, come riporta IlTempo, "in un Paese normale" il giornalista "sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati: solo per tali gravi intimidazioni".

Forleo richiama quindi gli interrogativi già sollevati sul caso, sostenendo che la verità sull’attentato potrà emergere soltanto con la conclusione delle indagini, quando sarà possibile conoscere il contenuto del telefono del noto conduttore Rai. Nonostante le critiche e i dubbi espressi, la giudice continua a riporre fiducia nella magistratura e ritiene che ci sia ancora tempo per chiarire quanto accaduto. La sua posizione, dunque, non è di sfiducia verso l’intera categoria, ma di attesa nei confronti degli sviluppi investigativi. «Voglio credere - conclude nel suo contenuto social - che sarà così e che sono una questione di tempo: non tutti i magistrati appartengono alla categoria del "tanto meglio"».