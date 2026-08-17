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Massimo Boldi trasferito in neurochirurgia a Livorno: le sue condizioni

lunedì 17 agosto 2026
Massimo Boldi trasferito in neurochirurgia a Livorno: le sue condizioni

1' di lettura

L’attore Massimo Boldi, 81 anni, è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno. Il ricovero segue una caduta avvenuta nel pomeriggio del 13 agosto a Forte dei Marmi, mentre passeggiava in una strada centrale.Boldi si trovava in Versilia, località dove soggiorna spesso per vacanza. È caduto davanti al Caffè Principe di via Carducci, battendo la testa a terra e riportando un trauma cranico.

È stato immediatamente soccorso dal personale del bar e dagli amici che erano con lui, poi trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

I medici hanno successivamente deciso il trasferimento all’ospedale di Livorno, dove l’attore è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Al momento le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni, ma rimane in osservazione per prudenza.L’episodio ha generato apprensione tra i fan del celebre comico, volto storico del cinema e della televisione italiana. Non è ancora chiaro se alla base della caduta ci sia stato un malore o una semplice perdita di equilibrio.

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massimo boldi

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Redazione