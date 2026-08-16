Manuel Bortuzzo, sedia a rotelle rotta dopo il viaggio in aereo: "Le mie gambe, vergogna"

"Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura": Manuel Bortuzzo lo ha scritto sui social al termine del viaggio in Africa, tra Zanzibar e Tanzania, trascorso insieme alla fidanzata. Al rientro a Roma, il nuotatore ha ritrovato la propria sedia a rotelle danneggiata e, di fatto, inutilizzabile. Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito nella sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 all’Axa, ha quindi documentato tutto con foto e video pubblicati sui social.

La carrozzina, trasportata in stiva e riconsegnata nell’area riservata ai bagagli speciali o fuori misura, sarebbe stata restituita con danni tali da impedirne l’utilizzo. Sottolineando l'importanza di questo strumento, Bortuzzo ha aggiunto: "Sono le nostre gambe, la nostra libertà. Non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità. Fosse successo all’andata? Come facevo 8 giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile".

Il nuotatore, poi, ha invitato tutti alla riflessione: "Mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l’hanno". In una storia Instagram, inoltre, rivolgendosi alla compagnia ha scritto: "Ma come ca**o trattate le cose? Vergogna".