Piero Sansonetti: "Se è vero quello che ha raccontato il testimone il delitto c'è", Conte trema?

Un governo alle strette dipendenze della Cina. Quello di Giuseppe Conte durante la pandemia Covid, come emerge dall’indagine della Commissione parlamentare d’inchiesta sul periodo pandemico. La struttura commissariale di Domenico Arcuri avrebbe ostacolato la Jc Electronics srl, azienda italiana importatrice di mascherine cinesi, e un avvocato vicino all’ex premier Giuseppe Conte, Luca Di Donna, si sarebbe offerto per fare da intermediario per risolvere ogni controversia. Dario Bianchi, rappresentante della JC-Electronics Italia srl, è stato interrogato e ha rivelato che Di Donna gli avrebbe assicurato sostegno dietro un compenso pari al 10 per cento sul fatturato delle forniture che gli avrebbe garantito. Pagamento che sarebbe avvenuto tramite la sottoscrizione da parte di Bianchi di un contratto di consulenza. Una tangente, insomma. Rifiutatosi Bianchi, sarebbero partite le ritorsioni.

È sgomento Piero Sansonetti, giornalista, scrittore e opinionista del programma di approfondimento di Rete4, “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro: “Se è vero tutto quello che ha raccontato il testimone, il delitto c'è, non c'è dubbio, un delitto lì c'è. Io non so chi l'ha commesso, ma c'è una macchinazione che prima riguarda delle consulenze, che ovviamente si chiamano tangenti. Pagare un milione perché ti devo telefonare e dire ‘senti vuoi un po' le mascherine? (0:30) Sì adesso te le mando, grazie, ciao’. E poi – spiega Sansonetti – il fatto che loro abbiano rinunciato a questo affare ha determinato pochi giorni dopo una serie di iniziative da parte della pubblica amministrazione, vuol dire che è qualcosa di nuovo”.