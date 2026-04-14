Garlasco, lite Giletti-Garofano a Lo Stato delle Cose: "Fatta coi piedi", "Non merita risposta"

Lo scontro è servito. A Lo Stato delle Cose va in onda l'ennesimo botta e risposta tra Massimo Giletti e Luciano Garofano. Al centro il delitto di Garlasco. O meglio, le indagini fatte ai tempi. E, in particolare, la macchia sulla porta a soffietto della villetta dei Poggi. Nel 2007, come ricorda il conduttore di Rai 3, i Ris "fanno una relazione e viene fatta un’immagine della porta a soffietto". Il generale, nonché ex comandante dei Ris di Parma, sulla "macchia" visibile nella foto aveva già dichiarato essere un’illusione ottica creata dalla fotografia. "Questa domanda mi dà la possibilità di ribadire ancora una volta quanto onesto, scrupoloso e completo è stato il nostro lavoro", replica Garofano che aggiunge: "Anche con travisamento delle sentenze o sentenze che si ignorano".

Tornando alla porta a soffietto, Garofano spiega che le foto possono risentire di effetti illusori dovuti all’angolazione e al flash. "Quella porta è stata analizzata con le luci bianche, con le luci forensi, è stata saggiata per verificare la presenza di sangue, dopo è stata trattata per evidenziare le impronte papillari. Poi è stata trasferita in laboratorio per poter procedere a un’altra analisi, quella che prevede il trattamento con il nero amido che consente di individuare sangue o forme di impronte o tracce di origine ematica".