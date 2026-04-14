Massimo Giletti, scoop sull'attentato a Ranucci: "Chi c'era sull'auto"

Spuntano nuovi dettagli sull’attentato a Sigfrido Ranucci. A rivelarli Massimo Giletti durante Lo Stato delle Cose. Dietro ci sarebbe la camorra, come affermato in precedenza, mentre non sarebbe corretta la versione della Panda nera. Il mezzo usato dagli attentatori, secondo il conduttore, sarebbe una Fiat 500 partita dalla Campania. "Era stato detto che il mezzo con il quale le persone che avevano fatto l’attentato fossero arrivate quella sera a Pomezia fosse una Panda, una Panda nera. In realtà noi questa sera possiamo anticipare che in realtà l’auto è una 500".

Secondo quanto dichiarato, il veicolo sarebbe partito dalla Campania e avrebbe trasportato più persone fino a Campo Ascolano, frazione litoranea del comune di Pomezia, dove risiede Ranucci. "È una 500 che è partita dalla Campania… è arrivata con un po' di persone, hanno fatto l’operazione e poi sono tornati".