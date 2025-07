Carla Zambelli, le foto in topless della deputata arrestata

Arrestata a Roma dopo una soffiata di Angelo Bonelli, Carla Zambelli ha voluto ricordare di essere "la deputata più votata in Brasile. Mi aspettavo un trattamento migliore dei miei amici italiani". A Repubblica, che l'ha intercettata prima che la polizia le mettesse le manette, Zambelli si è detta sorpresa. Ma chi è la 45enne? Brasiliana, le sue prime esperienze politiche le consuma a sinistra, in particolare nel movimento femminista.

Una volta eletta come deputata per i movimenti ultraconservatori di destra, spuntano infatti alcune sue fotografie in topless scattate nel corso di una manifestazione. La sua notorietà in Brasile arriva però nel 2013 quando partecipa in prima linea alle manifestazioni per l’impeachment dell’allora presidentessa Roussef. Come ricostruito da Repubblica è in quell’occasione che conosce e diventa amica di Bolsonaro che la vorrà al suo fianco nelle elezioni del 2018. Chiave del suo successo: le dirette social e i contatti continui con gli elettori. Quanto basta per farla rieleggere nel 2022 con poco meno di un milione di preferenze. Zambelli è così la terza più votata nel paese.