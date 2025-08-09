Michele Serra-choc contro Rita De Crescenzo: "I gendarmi! Cosa le auguro"

Certo, scene ben poco edificanti. La De Crescenzo, una sostanziale militante grillina, appare tutto tranne che appropriata a un contesto istituzionale. Questo è pacifico. E però, quanto scrive su lady Roccaraso Michele Serra su Repubblica, nella sua Amaca quotidiana, colpisce. Scrive cose forti. Molto forti. E non stupisce, essendo Serra un'emblema della sinistra radical-chic , una sorta di incarnazione del complesso di superiorità. Eppure sfogarlo così sulla De Crescenzo appare... fin troppo.

E ancora, in un crescendo: "Aprire bocca solo per aprirla, fotografarsi solo perché si esiste, credersi all'altezza di qualunque governo, autorevolezza, potere, solo perché ci si alza al mattino. Non chiedersi mai, mai, mai: sarò capace? Sarò in grado? Sarà all'altezza?". Infine, i complimenti a Carlo Calenda "che sospeso il suo consigliere fellone che ha aperto le porte della polis a questa sciagurata", conclude Michele Serra. Già, la tiktoker proprio non può vederla, tollerarla, concepirla. Meglio che un fulmine la sfiori...