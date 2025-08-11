Il compagno Cremaschi nuovo garante di Askatasuna

«Nuova ossessione, che brucia ogni silenzio, dammi ancora anestetici sorrisi». A Torino la scena antifascista è da sempre tormentata. Questa volta a lasciare è uno dei fondatori dei Subsonica, Max Casacci, e l’abbandono arriva in merito alla lista dei garanti firmatari del patto col comune capoluogo piemontese per trasformare il centro sociale Askatasuna in un bene comune. E qui viene in mente Leo Longanesi quando ci sussurrava, all’orecchio, che la rivoluzione gli italiani la volevano fare- proprio la linea che sembrano aver intrapreso i cari compagni piemontèis- con l’ausilio dei carabinieri. Eccola la nuova ossessione. E mentre Casacci lascia dicendo «nessun ripensamento di natura “politica”. Continuo a sostenere attivamente l’iniziativa», come riporta l’edizione torinese del Corriere della Sera, a prendere il posto del musicista nell’elenco sarà il sindacalista ex Fiom, e ora fiore all’occhiello di Potere al popolo, Giorgio Cremaschi. Ma prima di arrivare al romano classe 1948 andiamo a vedere chi sono gli altri firmatari. Hanno aderito al patto col comune Rosa Lupano, Loredana Sancin, Elisa Turro, l’Asd Dopolavoro47 e Ugo Zamburro.

Quest’ultimo, definito dal Corsera, come «coraggioso psichiatra portavoce del progetto istituzionale». Bel biglietto da visita. Eccolo Cremaschi, di lui stavamo parlando. Quale settimana fa, lo abbiamo raccontato su queste colonne, attaccava l’attuale sistema di Fascismo aziendale che impone una «militarizzazione dei lavoratori». Articoli che fanno rivalutare la linea editoriale di Lotta Comunista. Inoltre celo ricordiamo lo scorso anno quando a L’aria che tira invocava la ghigliottina per i ricchi, che dovevano a sua detta avere paura. Sarà che venendo dalla risma del poeta André Chénier, ghigliottinato nel 1794 dalla rivoluziona francese, queste parole le vediamo perdersi nel vento. Oppure quando si auspicava, per l’Italia, più odio sociale. I fantasmi dal 1917 russo. Le parole del sindaco del Partito Democratico, Stefano Lo Russo, sulla regolarizzazione dell’Askatasuna ce le ricordiamo tutti. E per chi si fosse sintonizzato ora su questi canali le ricordiamo. «Per noi è estremamente importante che vi siano in città spazi in cui ci sia dibattito», ha detto Lo Russo.