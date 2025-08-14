Trump, "tutto nei primi minuti": cos'ha detto prima del vertice con Putin

Durante il vertice in Alaska, il presidente americano Donald Trump concederà al presidente russo Vladimir Putin l'accesso alle terre rare? A rispondere è stato il capo della Casa Bianca, che ha preferito però mantenersi sul vago: "Vediamo cosa succederà. Sarà un incontro molto importante per loro e per noi", ha detto parlando ai giornalisti nello Studio Ovale. Poi si è detto ottimista sull'incontro con lo zar in programma domani, venerdì 15 agosto: "Penso che l'incontro di domani con il presidente Putin andrà bene. Ma l'incontro più importante sarà il secondo, con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni leader europei". Al centro del vertice un'eventuale intesa per mettere fine alla guerra in Ucraina.
Il tycoon, poi, ha detto: "Se io non fossi presidente, Putin conquisterebbe tutta l'Ucraina". Secondo lui, inoltre, il leader del Cremlino vorrebbe "un accordo". Domani - ha aggiunto - "sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno tutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l'incontro sarà positivo o negativo. Se sarà negativo finirà molto in fretta, se positivo avremo la pace nel prossimo futuro".
Vladimir Putin a poche ore dal vertice: "Sforzi di Trump efficaci"Il presidente Usa Donald Trump sta facendo "sforzi energetici e sinceri" per una pace negoziata in Ucraina. Lo...
Trump ha escluso che incontrare il leader russo e fargli concessioni possa essere una "ricompensa" dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. "No, non penso che sia una ricompensa - ha detto, rispondendo a un giornalista -. Penso che ci troviamo in una situazione che non sarebbe mai dovuta iniziare. Mai. Non è iniziata sotto di me, e per quattro anni non è stata nemmeno discussa. E dopo che me ne sono andato, ho potuto vedere cosa stava succedendo. Tutto quello che è stato fatto era sbagliato, tutto quello che è stato fatto era un errore. La colpa è di tutti. La colpa è di Putin. La colpa è di tutti loro. Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta avvenire".