Trump, "tutto nei primi minuti": cos'ha detto prima del vertice con Putin

Durante il vertice in Alaska, il presidente americano Donald Trump concederà al presidente russo Vladimir Putin l'accesso alle terre rare? A rispondere è stato il capo della Casa Bianca, che ha preferito però mantenersi sul vago: "Vediamo cosa succederà. Sarà un incontro molto importante per loro e per noi", ha detto parlando ai giornalisti nello Studio Ovale. Poi si è detto ottimista sull'incontro con lo zar in programma domani, venerdì 15 agosto: "Penso che l'incontro di domani con il presidente Putin andrà bene. Ma l'incontro più importante sarà il secondo, con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni leader europei". Al centro del vertice un'eventuale intesa per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Il tycoon, poi, ha detto: "Se io non fossi presidente, Putin conquisterebbe tutta l'Ucraina". Secondo lui, inoltre, il leader del Cremlino vorrebbe "un accordo". Domani - ha aggiunto - "sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno tutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l'incontro sarà positivo o negativo. Se sarà negativo finirà molto in fretta, se positivo avremo la pace nel prossimo futuro".