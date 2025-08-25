Gaza, lite tra Santin della Gialappa's e lo spettatore: "Scemo"

Volano stracci sul palco del festival "Cabaret Amore Mio!" di Grottammare. Ad accendere il dibattito la voce della Gialappa’s Band, Marco Santin, che ha lanciato la propria denuncia sulla situazione a Gaza. Premiato con l’Arancia d’Oro alla carriera 2025, insieme a Roberto Lipari, presentatore della serata, Santin ha poi voluto rivolgersi direttamente al pubblico. "Negli anni ’80 la rivista King vi ha inserito tra i cento 30enni che avrebbero cambiato l’Italia. E a pensare come stavamo negli anni ’80 e come stiamo adesso, è colpa vostra?", ha chiesto ironicamente durante l'intervista il presentatore e comico palermitano. "Questa è la domanda più bella che potessi farmi. Tu l’hai fatta per fare una battuta, ma io rimpiango alcuni governi precedenti che anziché guardare cosa fa Trump e poi scodinzolare, magari prendevano delle decisioni - ha così risposto Santin - Nella fattispecie riguardo alla questione orripilante che sta succedendo a Gaza, dove gli unici imbecilli che non prendono una posizione siamo noi italiani. Lo trovo vergognoso perché ci sono bambini straziati tutti i santi ca**o di giorni. Questa cosa mi fa impazzire e non solo a me. Scusate la parentesi, dopo rompo le palle ancora con Gaza perché è l’unico motivo per cui sono su questo palco".

E ancora: "Questo non può essere un argomento divisivo, perché di fronte a una roba di questo tipo, non ci possono essere fazioni, non sono squadre di calcio. È il massacro di un popolo. E il massacro di bambini. Non ci può essere divisione, bisogna dire basta. Non è vero che non si può fare niente. Possiamo donare alle associazioni che ci sono sul territorio, molte sono vere e cercano di fare delle cose".