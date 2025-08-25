Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Gaza, lite tra Santin della Gialappa's e lo spettatore: "Scemo"

lunedì 25 agosto 2025
Gaza, lite tra Santin della Gialappa's e lo spettatore: "Scemo"

2' di lettura

Volano stracci sul palco del festival "Cabaret Amore Mio!" di Grottammare. Ad accendere il dibattito la voce della Gialappa’s Band, Marco Santin, che ha lanciato la propria denuncia sulla situazione a Gaza. Premiato con l’Arancia d’Oro alla carriera 2025, insieme a Roberto Lipari, presentatore della serata, Santin ha poi voluto rivolgersi direttamente al pubblico. "Negli anni ’80 la rivista King vi ha inserito tra i cento 30enni che avrebbero cambiato l’Italia. E a pensare come stavamo negli anni ’80 e come stiamo adesso, è colpa vostra?", ha chiesto ironicamente durante l'intervista il presentatore e comico palermitano. "Questa è la domanda più bella che potessi farmi. Tu l’hai fatta per fare una battuta, ma io rimpiango alcuni governi precedenti che anziché guardare cosa fa Trump e poi scodinzolare, magari prendevano delle decisioni - ha così risposto Santin - Nella fattispecie riguardo alla questione orripilante che sta succedendo a Gaza, dove gli unici imbecilli che non prendono una posizione siamo noi italiani. Lo trovo vergognoso perché ci sono bambini straziati tutti i santi ca**o di giorni. Questa cosa mi fa impazzire e non solo a me. Scusate la parentesi, dopo rompo le palle ancora con Gaza perché è l’unico motivo per cui sono su questo palco".

E ancora: "Questo non può essere un argomento divisivo, perché di fronte a una roba di questo tipo, non ci possono essere fazioni, non sono squadre di calcio. È il massacro di un popolo. E il massacro di bambini. Non ci può essere divisione, bisogna dire basta. Non è vero che non si può fare niente. Possiamo donare alle associazioni che ci sono sul territorio, molte sono vere e cercano di fare delle cose".

Omar Abd Rabou, il giornalista palestinese dimenticato a Gaza perché non sta con Hamas

Ma dove sono i commenti indignati? Dove sono i talk scandalizzati, i social sdegnati, i comunicati risentiti? Quei titol...

Da qui la definizione che ha scatenato uno spettatore. La voce della Gialappa's ha bollato come "caz**te Hamas e il 7 ottobre". "Ma che ca**o dici? Oh scemo, cosa dici che il 7 ottobre e Hamas sono ca**ate", ha tuonato una persona dal pubblico al quale il comico non ha fatto attendere la propria replica: "Scemo perché? Io ti ho dato dello scemo? Pensi che sia partito tutto dal 7 ottobre? È dal 1946 che il popolo palestinese viene massacrato, vai a studiare invece di insultare la gente". 

La stretta Gaza, arrivano i carriarmati israeliani. Smotrich: "Chi non va via può morire o arrendersi"

Antisemiti mai in vacanza La sinistra difende l'albergatore che caccia la turista israeliana

Festival di Venezia, l'appello vip: "Schieratevi con i palestinesi"

taggazamarco santinroberto lipari

La stretta Gaza, arrivano i carriarmati israeliani. Smotrich: "Chi non va via può morire o arrendersi"

Antisemiti mai in vacanza La sinistra difende l'albergatore che caccia la turista israeliana

Festival di Venezia, l'appello vip: "Schieratevi con i palestinesi"

ti potrebbero interessare

1237x629

Gaza, arrivano i carriarmati israeliani. Smotrich: "Chi non va via può morire o arrendersi"

532x298

La sinistra difende l'albergatore che caccia la turista israeliana

Francesco Storace
1400x933

Festival di Venezia, l'appello vip: "Schieratevi con i palestinesi"

Daniele Priori
1400x933

Valditara, gli studenti "dichiarano guerra" al ministro: il loro manifesto