Sardoni, schiaffo a D'Alema: "Provo dell'imbarazzo per quella foto"

Massimo D'Alema a fianco di Vladimir Putin e Xi Jinping. L'ex presidente del Consiglio ha preso parte alla parata militare tenutasi a Pechino per celebrare l'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale scatenando una vera e propria polemica. Se ne parla anche a L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 4 settembre su La7. Qui a prendere la parola è Alessandra Sardoni. Per la giornalista "la questione riguarda il posizionamento di un ex presidente del Consiglio. Quelle dichiarazioni, riprese dalla televisione cinese, arrivano in una giornata particolare, caratterizzata da una minaccia diretta all’Occidente. Non sono un chiarimento a favore del messaggio di pace".

Non meno critica sulla foto di gruppo. Qui ecco spuntare - oltre a Xi, Putin e D'Alema - il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e al suo fianco il bielorusso Aleksandr Lukashenko. "La foto mette in imbarazzo D’Alema. Ha un significato preciso. D’Alema ha sostenuto nei dibattiti il ruolo che può avere la Cina, ma un conto è l’iniziativa diplomatica, un conto questo tipo di esposizione pubblica".