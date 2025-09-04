Giorgio Armani, il malessere e le sfilate saltate: gli ultimi giorni

"I miei piani di successione consistono in un graduale passaggio dei ruoli di responsabilità che ho sempre ricoperto a chi mi è più vicino, come Leo Dell'Orco, i membri della mia famiglia e l'intero team di lavoro. Vorrei che la successione fosse organica e non un momento di rottura". Si esprimeva così Giorgio Armani nella sua ultima intervista, rilasciata una settimana fa al Financial Times. Un colloquio nel quale lo stilista ripercorreva la sua vita. "La mia più grande debolezza è che ho il controllo su tutto", aveva sottolineato Armani, intervistato mentre era in convalescenza nella sua casa di Milano, dopo una malattia che lo aveva costretto a saltare le ultime tre sfilate che aveva organizzato a giugno e luglio. "Ho supervisionato ogni aspetto della sfilata da remoto tramite collegamento video, dalle prove alla sequenza e al trucco. Tutto ciò che vedrete è stato fatto sotto la mia direzione e ha la mia approvazione", aveva assicurato, prima di sottolineare che la sua grande forza era "la capacità di credere nelle mie idee e la determinazione, a volte la testardaggine, di portarle a termine".

Sperava di essere presente alle celebrazioni per il 50/o anniversario dalla nascita della maison previste durante la settimana della moda di Milano a fine settembre, dove avrebbe dovuto inaugurare una mostra alla Pinacoteca di Brera, la prima dedicata alla moda nel museo. Qualche settimana fa, poco prima di compiere 91 anni, un’infezione ai polmoni lo ha costretto a un ricovero e a un periodo di riposo nella sua residenza di via Borgonuovo, a Milano, portandolo a rinunciare, fatto estremamente raro, alla presenza alla sfilata della sua collezione di giugno. L’anno precedente aveva già affrontato un problema di salute, poi superato: a giugno 2024, appena tre giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale, aveva voluto incontrare i suoi ospiti al termine degli spettacoli. Quest’anno, invece, ha scelto di non partecipare alla sfilata, dichiarando però: “Sto bene”. Le settimane successive sono state tranquille: ha celebrato il suo compleanno, accolto da innumerevoli auguri dal mondo della moda e non solo; ha deciso di acquistare la Capannina di Forte dei Marmi; e, soprattutto, ha continuato a dedicarsi con dedizione alla creazione dei suoi abiti.