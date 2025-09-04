Armani senza Armani: ecco chi prenderà in mano il suo impero

Giorgio Armani, iconico stilista e imprenditore, ha lasciato un impero globale con 8.700 dipendenti, 650 negozi, oltre a hotel, ristoranti e locali, come la storica Capannina di Forte dei Marmi, acquisita nell’agosto 2024. La sua azienda ha chiuso il 2024 con ricavi di 2,3 miliardi di euro, investendo 332 milioni, il doppio rispetto ai 168,5 milioni del 2023, mantenendo una solida liquidità di circa 600 milioni. Prudente e allergico al debito, Armani ha costruito un’azienda sana, ora pronta per essere gestita dalla fondazione da lui creata.La successione, pianificata dal 2016 con la nascita della fondazione, è guidata da Pantaleo Dell’Orco, fidato collaboratore, e Irving Bellotti, ad di Rothschild Italia, storico consulente di Armani.
Il nipote Andrea Camerana dovrebbe assumere un ruolo chiave al posto dello zio. La fondazione ha la missione di “assicurare l’attenzione all’innovazione, all’eccellenza, qualità e ricerca del prodotto”, mantenendo un approccio “cauto” alle acquisizioni per sviluppare nuove competenze. La gestione finanziaria sarà equilibrata, con “un moderato ricorso all’indebitamento” e un “adeguato livello di reinvestimento degli utili”. La fondazione non distribuirà utili, patrimonio o avanzi, operazioni “espressamente vietate”, destinando invece “eventuali utili e avanzi” alle attività istituzionali.Armani, soprannominato Re Giorgio, lascia un’eredità di stile che ha rivoluzionato la moda mondiale, con un’azienda pronta a proseguire il suo successo sotto una guida attenta e fedele alla sua visione.