Armani senza Armani: ecco chi prenderà in mano il suo impero

Giorgio Armani, iconico stilista e imprenditore, ha lasciato un impero globale con 8.700 dipendenti, 650 negozi, oltre a hotel, ristoranti e locali, come la storica Capannina di Forte dei Marmi, acquisita nell’agosto 2024. La sua azienda ha chiuso il 2024 con ricavi di 2,3 miliardi di euro, investendo 332 milioni, il doppio rispetto ai 168,5 milioni del 2023, mantenendo una solida liquidità di circa 600 milioni. Prudente e allergico al debito, Armani ha costruito un’azienda sana, ora pronta per essere gestita dalla fondazione da lui creata.La successione, pianificata dal 2016 con la nascita della fondazione, è guidata da Pantaleo Dell’Orco, fidato collaboratore, e Irving Bellotti, ad di Rothschild Italia, storico consulente di Armani.