Odifreddi su Kirk, ira di Giorgia Meloni: "Tesi pericolose e impresentabili"

Le parole di Piergiorgio Odifreddi hanno indignato anche Giorgia Meloni. Ospite a L'Aria Che Tira di David Parenzo, il matematico ha commentato l'omicidio di Charlie Kirk, attivista di destra ucciso da un 22enne. E lo ha fatto con parole piene di odio per la vittima. "La violenza è sempre stata usata negli Stati Uniti, fin dagli anni Sessanta. Ricordiamo per esempio Kennedy. Però sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante di MAGA sono due cose molto diverse perché Martin Luther King predicava la pace e invece MAGA e Trump...". Insomma, non proprio un pensiero condivisibile.

Quanto è bastato a scatenare la reazione del premier. Ospite della festa dell'Udc, la leader di Fratelli d'Italia ha fatto sapere di aver "letto commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. Odifreddi ha detto che sparare a Martin Luther Kink e a un rappresentante MAGA non è la stessa cosa. Ora io vorrei chiedere a questo illustre professore cosa intenda esattamente: intende che ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee? O a cui è meno grave sparare sempre perché non condividiamo le loro idee o a cui è comunque comprensibile che venga voglia di sparare in base alle idee?"