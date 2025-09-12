Charlie Kirk, Paolo Berizzi attacca la destra? Travolto dagli utenti

L'assassinio di Charlie Kirk ha suscitato due reazioni diametralmente opposte. C'è chi si è indignato per la spirale di violenza politica che sta investendo gli Stati Uniti e, più in generale, l'Occidente. Ma ci sono anche coloro che hanno gioito della morte dell'attivista conservatore. Il motivo? Oltre a essere vicino alle posizioni di Donald Trump, diffondeva odio negli Stati Uniti. Quindi, per citare una frase pronunciata da Piergiorgio Odifreddi a L'aria che tira: "Chi semina vento raccoglie tempesta".
Ma a sinistra c'è anche chi accusa la destra - italiana e non - di sfruttare quanto accaduto a Charlie Kirk per un tornaconto personale: "Strumentalizzare l'omicidio Kirk per alzare il livello dello scontro politico - ha scritto Paolo Berizzi su X - e spargere odio e paura colpevolizzando genericamente chi - pacificamente, in nome dell'antifascismo - difende la democrazia dal veleno delle idee razziste e suprematiste. Fatto. Destra italiana". Ma il commento al veleno del giornalista di Repubblica non ha sortito l'effetto sperato.
Charlie Kirk, orrore del consigliere Pd: "Chi è causa del suo mal..."Forse in questo caso, meglio il silenzio. C'è chi, infatti, di fronte alla morte di Charlie Kirk ha quasi esu...
Sotto al suo tweet infatti sono apparsi commenti di utenti indignati con quanto espresso da Berizzi. Eccone alcuni: "In nome di quell'antifascimo che tu decanti c'è chi si sente autorizzato a uccidere...", "È esattamente il contrario, sei tu a essere responsabile, pur nella tua piccolezza e insignificanza, di aver coltivato un clima che ha portato a un omicidio", "L’ha scritta l’intelligenza artificiale questa frase? No, un computer non scrive cose così stupide", "Torna alle tue solite cazz*** perché non sei in grado", "Mi faccia capire, i giornalisti dem statunitensi hanno sparsi odio verso un padre di famiglia finché uno squilibrato dem non lo ha ucciso, ed è la dx che sparge odio?", "È stato ucciso mentre comiziava col microfono in mano... È un attacco al concetto stesso di democrazia...", "Non c'è bisogno di strumentalizzare, basta leggere i commenti dei tuoi compagni di merende...", "A me sembra che a postare la foto di sto tizio a testa in giù, a scrivere uno di meno, non siano di dx. Poi mi sbaglierò eh".
Strumentalizzare l'omicidio Kirk per alzare il livello dello scontro politico e spargere odio e paura colpevolizzando genericamente chi - pacificamente, in nome dell'antifascismo - difende la democrazia dal veleno delle idee razziste e suprematiste. Fatto. Destra italiana.— Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 12, 2025