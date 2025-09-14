Martina Strazzer rompe il silenzio: "Adesso parlo io. Ma Sara..."

Martina Strazzer, imprenditrice nel settore digitale, ha rotto il silenzio il 14 settembre 2025 con un video in cui affronta le accuse lanciate dalla sua ex dipendente Sara, relative al mancato rinnovo del contratto durante la gravidanza di quest'ultima. La vicenda è emersa grazie a un'inchiesta della giornalista Charlotte Matteini, che ha evidenziato presunte irregolarità nel trattamento di Sara, incinta e legata al programma "Amabile". La Strazzer, stanca delle critiche, ha spiegato di aver inizialmente preferito gestire la questione attraverso canali ufficiali, ma si è sentita obbligata a parlare pubblicamente: "Sono troppo stanca di essere vista come colpevole per qualcosa che non ho fatto, di essere ritratta come qualcosa che non sono".

Ha assunto la piena responsabilità delle sue decisioni, ma ha rivelato che Sara le aveva confidato di non aver bisogno dello stipendio, suggerendo che la situazione non fosse percepita come problematica all'epoca dei fatti. L'imprenditrice ha sottolineato il suo impegno per l'empowerment femminile, negando di aver discriminato Sara per la gravidanza e accusando l'ex dipendente di aver distorto i fatti per scopi personali.Il video ha suscitato reazioni contrastanti sui social: alcuni utenti lodano la trasparenza di Strazzer, mentre altri la criticano per non aver gestito meglio la privacy di Sara.