Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

Giorgio Armani, rumors clamorosi: dove gli intitolano un aeroporto

di Roberto Tortoragiovedì 18 settembre 2025
Giorgio Armani, rumors clamorosi: dove gli intitolano un aeroporto

( Ansa)

2' di lettura

Un aeroporto per Giorgio Armani, il grande stilista che ci ha lasciati all’età di 91 anni lo scorso 4 Settembre. Il consiglio di amministrazione dell’Enac, infatti, ha deliberato l’avvio della procedura per intitolare lo scalo di Pantelleria allo stilista piacentino. Una nuova dedica, dunque, dopo che l’aeroporto di Malpensa è stato intitolato, invece, a Silvio Berlusconi Entrambe le proposte sono arrivate dal ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. Ora la palla passa all’Ente nazionale dell’aviazione civile.

In un comunicato dell’ente stesso, riunitosi ieri nelle stanze dell’aeroporto dell’isola trapanese, si legge: “Abbiamo accolto la proposta di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista”. Nel 2006 Giorgio Armani era già diventato cittadino onorario di Pantelleria, terra con cui ha avuto da sempre un legame fortissimo.

Re Giorgio, lo stilista che ha disegnato pure il futuro del suo impero

La vita dopo di lui, il futuro di Armani quando Giorgio non ci sarebbe stato più. Il 15 marzo 2025 il grigio &egr...

Innumerevoli le estati trascorse nella sua villa, a Cala Gadir, dove spesso invitava amici, ma anche gruppi ristretti di giornalisti e collaboratori. Una casa stimata oltre 6 milioni di euro (stima approssimativa, risulta ancora dal bilancio), rimasta intatta dopo il maxi-rogo dell’Agosto del 2022. In quell’occasione, raccontò Armani stesso, lui corse verso la casa mentre tutti scappavano, per salvare un anello al quale era molto legato: “Me l’aveva regalato Leo”. Il riferimento, ovviamente, al suo compagno e braccio destro Pantaleo Dell’Orco. Il sindaco civico di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, aveva dichiarato: “Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la comunità di Pantelleria il ministro Matteo Salvini per essersi espresso favorevolmente all’intitolazione dell’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani. Spero che l’iter possa concludersi presto”. Anche la giunta municipale aveva deliberato il cambio del nome, definendo il gesto come “segno di riconoscenza e gratitudine”. Lo stile, quello vero, non tramonta mai.

Dalla mostra alle sfilate Gli ultimi capolavori di Giorgio Armani

Sulla Fashion Week che andrà in scena a Milano fra pochi giorni - con 54 sfilate dal vivo, quattro digitali, 78 p...

Stile e stiletto Dalla mostra alle sfilate Gli ultimi capolavori di Giorgio Armani

Lo stilista Re Giorgio, lo stilista che ha disegnato pure il futuro del suo impero

Il manager Giorgio Armani, il lascito a Morselli: 32 milioni in Btp, azioni, uso di yacht e ville

taggiorgio armani

Stile e stiletto Dalla mostra alle sfilate Gli ultimi capolavori di Giorgio Armani

Lo stilista Re Giorgio, lo stilista che ha disegnato pure il futuro del suo impero

Il manager Giorgio Armani, il lascito a Morselli: 32 milioni in Btp, azioni, uso di yacht e ville

ti potrebbero interessare

3072x2121

Dalla mostra alle sfilate Gli ultimi capolavori di Giorgio Armani

Daniela Mastromattei
3072x2063

Re Giorgio, lo stilista che ha disegnato pure il futuro del suo impero

Lucia Esposito
660x405

Giorgio Armani, il lascito a Morselli: 32 milioni in Btp, azioni, uso di yacht e ville

Caterina Spinelli
1469x753

Giorgio Armani, i dettagli del testamento: il futuro dell'azienda, cosa lascia al compagno

Andrea Tempestini