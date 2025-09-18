Giorgio Armani, rumors clamorosi: dove gli intitolano un aeroporto

Un aeroporto per Giorgio Armani, il grande stilista che ci ha lasciati all’età di 91 anni lo scorso 4 Settembre. Il consiglio di amministrazione dell’Enac, infatti, ha deliberato l’avvio della procedura per intitolare lo scalo di Pantelleria allo stilista piacentino. Una nuova dedica, dunque, dopo che l’aeroporto di Malpensa è stato intitolato, invece, a Silvio Berlusconi Entrambe le proposte sono arrivate dal ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. Ora la palla passa all’Ente nazionale dell’aviazione civile.
In un comunicato dell’ente stesso, riunitosi ieri nelle stanze dell’aeroporto dell’isola trapanese, si legge: “Abbiamo accolto la proposta di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista”. Nel 2006 Giorgio Armani era già diventato cittadino onorario di Pantelleria, terra con cui ha avuto da sempre un legame fortissimo.
Innumerevoli le estati trascorse nella sua villa, a Cala Gadir, dove spesso invitava amici, ma anche gruppi ristretti di giornalisti e collaboratori. Una casa stimata oltre 6 milioni di euro (stima approssimativa, risulta ancora dal bilancio), rimasta intatta dopo il maxi-rogo dell’Agosto del 2022. In quell’occasione, raccontò Armani stesso, lui corse verso la casa mentre tutti scappavano, per salvare un anello al quale era molto legato: “Me l’aveva regalato Leo”. Il riferimento, ovviamente, al suo compagno e braccio destro Pantaleo Dell’Orco. Il sindaco civico di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, aveva dichiarato: “Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la comunità di Pantelleria il ministro Matteo Salvini per essersi espresso favorevolmente all’intitolazione dell’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani. Spero che l’iter possa concludersi presto”. Anche la giunta municipale aveva deliberato il cambio del nome, definendo il gesto come “segno di riconoscenza e gratitudine”. Lo stile, quello vero, non tramonta mai.