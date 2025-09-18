Melania Trump, l'ultimo delirio: "Cosa significa quel cappello"

Dal 16 al 18 settembre, Donald e Melania Trump sono ospiti dei reali inglesi a Windsor Castle per una visita di Stato, la loro seconda nel Regno Unito dopo il 2019. Il contesto è cambiato: la regina Elisabetta non c’è più, la royal family affronta lutti e malattie, e l’apprezzamento per Trump è calato.

Re Carlo III ha comunque invitato il presidente, che ammira la corona britannica, accompagnato dalla first lady Melania.Grande attenzione è rivolta ai look, soprattutto di Melania e Kate Middleton, in vista della serata di gala del 17 settembre. Melania ha attirato l’attenzione con un cappello a falda larga, simile a un fedora, che le copre lo sguardo, già sfoggiato all’insediamento di Trump a gennaio 2025.