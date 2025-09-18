Melania Trump, l'ultimo delirio: "Cosa significa quel cappello"

Dal 16 al 18 settembre, Donald e Melania Trump sono ospiti dei reali inglesi a Windsor Castle per una visita di Stato, la loro seconda nel Regno Unito dopo il 2019. Il contesto è cambiato: la regina Elisabetta non c’è più, la royal family affronta lutti e malattie, e l’apprezzamento per Trump è calato.
Re Carlo III ha comunque invitato il presidente, che ammira la corona britannica, accompagnato dalla first lady Melania.Grande attenzione è rivolta ai look, soprattutto di Melania e Kate Middleton, in vista della serata di gala del 17 settembre. Melania ha attirato l’attenzione con un cappello a falda larga, simile a un fedora, che le copre lo sguardo, già sfoggiato all’insediamento di Trump a gennaio 2025.
Questo accessorio, secondo alcuni, riflette la sua volontà di mantenere un profilo basso. Dopo la rielezione di Trump, Melania ha scelto di non vivere alla Casa Bianca e di limitare gli impegni pubblici, con uno staff ridotto rispetto al primo mandato. Il cappello, oltre a essere un elemento di stile, potrebbe essere un modo per nascondersi, sostituendo gli occhiali da sole, non adatti a eventi formali come la visita a Windsor. Alcuni vedono nel colore del cappello, coordinato alla cravatta di Trump, un segno di supporto al marito. La moda, per l’ex modella Melania, resta centrale: già nel 2019 aveva indossato un cappello elegante, ma meno coprente, durante la visita ai reali. Il suo stile continua a suscitare curiosità e interpretazioni. Anche se le teroie che girano sui social, francamente, hanno il sapore del delirio.