Trump sulla carrozza reale porta una spada a Re Carlo

Lo spettacolo che Donald Trump non si aspetta lo hanno allestito le Grenadier, Coldstream e Scots Guards nel cortile d’onore del castello di Windsor, lo stesso dove è rimasta memorabile la scena del vedo-non-vedo di Elisabetta regina nascosta dalla mole del tycoon durante un involontario siparietto comico. Era il 2018 e Donald Trump, al suo primo mandato presidenziale, era in visita ufficiale, ma non di Stato, nel Regno Unito. Ieri in quello stesso castello, sotto un tipico cielo inglese, grigio come un abito della City, cerimoniale e politica hanno camminato ancora una volta di pari passo parlando uno dei più ricercati linguaggi diplomatici al mondo.

Re Carlo ha accolto il presidente Trump con la più imponente sfilata militare messa in scena dalla Gran Bretagna per accogliere un capo di Stato straniero. Tutto è grandioso in questo viaggio, proprio come piace al presidente, a cominciare dal maxi stendardo reale che sventola sulla torre del castello. È quello delle grandi occasioni, 26 metri quadrati. L’ammirazione di Trump per la famiglia reale britannica è un fatto noto e fin dall’arrivo, martedì sera, non sono mancati complimenti. I primi sono stati per la principessa del Galles, Catherine, alla quale il presidente appena sceso dal Marine One ha rivolto un «sei bellissima». Ad attendere Donald e Melania ai piedi dell’elicottero atterrato nel Walled Garden del parco c’erano William e Catherine, che poi hanno scortato gli ospiti dai sovrani per iniziare una processione in carrozza nei giardini del castello. Il confronto tra America e Inghilterra, passava anche da Melania e Kate, i due volti femminili di questa visita.