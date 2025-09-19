Libero logo
Dritto e Rovescio, lo sfogo di Paolo Del Debbio: "Il cu*** che ho avuto"

di Andrea Carrabinovenerdì 19 settembre 2025
Dritto e Rovescio, lo sfogo di Paolo Del Debbio: "Il cu*** che ho avuto"

( Mediaset Infinity, Dritto e Rovescio)

1' di lettura

Uno sfogo, o meglio un intervento. Una riflessione ad alta voce. Il tutto a "casa" sua, nel suo studio, quello di Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4. A parlare è ovviamente Paolo Del Debbio.

Il conduttore, in un segmento di trasmissione in cui si parlava di rabbia sociale e temi affini, ecco che parte in quarta: "Ho avuto tanta fortuna, forse qualche talento, eccetera, ma moltissima fortuna per arrivare dove sono arrivato. Moltissima", ha premesso. 

"Sai quanta gente c'è in Italia, me lo dico ogni mattino quando mi prende un po' di scoraggiamento, che potrebbe fare il tuo mestiere e non l'ha fatto perché non hai avuto il cu*** che hai avuto tu? Dunque io mi ritengo fortunatissimo, vengo da zero, figurati. Però non ho mai avuto, neppure da piccolo, lo devo ai miei genitori, il guarda quello che c'ha la macchina grossa e noi la 500", ha concluso Paolo Del Debbio. Una riflessione onesta, lucida, da cui trarre qualcosa.

