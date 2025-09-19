Stefano De Martino, la frase choc del ladro: "Lasciami o ti sparo"

Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. De Martino sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l'orologio.

Il conduttore ha quindi chiamato la Polizia denunciando l'episodio. Ma sul furto emergono nuovi dettagli che spiegano quanto siano stati drammatici i momenti vissuti dal conduttore mentre veniva rapinato. "Lasciami o ti sparo": così ha intimato a Stefano De Martino, uno dei malviventi che con il "trucco dello specchietto" lo ha derubato dell'orologio.