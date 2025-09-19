Libero logo
Stefano De Martino, la frase choc del ladro: "Lasciami o ti sparo"

di Ignazio Stagnovenerdì 19 settembre 2025
(Ansa)

1' di lettura

Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. De Martino sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in  posizione, gli hanno sfilato l'orologio.

Il conduttore ha quindi chiamato la Polizia denunciando l'episodio. Ma sul furto emergono nuovi dettagli che spiegano quanto siano stati drammatici i momenti vissuti dal conduttore mentre veniva rapinato. "Lasciami o ti sparo": così ha intimato a Stefano De Martino, uno dei malviventi che con il "trucco dello specchietto" lo ha derubato dell'orologio.

 De Martino era in via Castelbarco ed è prima stato toccato da un scooter allo specchietto. Quando ha sporto la mano per rimetterlo a posto è subentrato un secondo scooter con due uomini in sella che hanno cercato di sfilargli l' orologio. Avrebbe anche cercato di resistere ma uno dei rapinatori gli avrebbe gridato: "Lasciami o ti sparo" e il conduttore avrebbe desistito. 

