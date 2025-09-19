Affari Tuoi, una puntata cancellata? Sospetti clamorosi

Come ogni sera, anche giovedì 18 settembre è tornato in onda Affari Tuoi, lo storico game show condotto oggi da Stefano De Martino. Il programma ha ritrovato il suo spazio nell’access prime time, sfidando ancora una volta La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che negli ultimi tempi stava conquistando terreno negli ascolti.

Protagonista della puntata è stata Ilaria, concorrente proveniente dalla Puglia. Tuttavia, l’attenzione del pubblico non si è concentrata solo sul gioco: sui social in tanti hanno segnalato un’anomalia. Tra i pacchisti, infatti, è stata introdotta come nuova entrata la concorrente della Sicilia. Un dettaglio che ha lasciato perplessi gli spettatori, dal momento che nella puntata precedente aveva giocato Leonardo dell’Umbria, il quale avrebbe dovuto essere sostituito. Mercoledì scorso, infatti, il pacchista umbro aveva accettato un’offerta del Dottore, rinunciando inconsapevolmente al pacco da 200mila euro, proprio come aveva anticipato il “Veggente” del programma.

Insomma, la sequenza delle registrazioni non sembra tornare. Questa apparente incongruenza, che altera l’ordine cronologico delle puntate, è stata immediatamente notata dal web e ha scatenato una valanga di commenti e critiche: è stata cancellata la messa in onda di una puntata? E perché?