Flotilla, Ana Alcalde nega gli stupri di Hamas

Ana Alcalde, nota come “Barbie Gaza”, ha definito una «bufala» le aggressioni sessuali perpetrate da Hamas nei confronti delle donne prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre 2023. «È stato sfatato. È la bufala dello stupro. Le stesse ragazze che sono state rapite si sono fatte avanti dicendo di essere state trattate bene», ha affermato con veemenza l’attivista dalla flottiglia in rotta verso la Striscia, dove da allora gli attacchi militari israeliani hanno ucciso migliaia di persone.

La dichiarazione di Ana Alcalde, durante una tesa intervista al programma “En boca de todos” (Sulla bocca di tutti), trasmesso sul canale televisivo spagnolo Cuatro, si è scontrata, tuttavia, con le testimonianze degli ostaggi israeliani poi rilasciati e con un rapporto delle Nazioni Unite.

«Una di loro» ha aggiunto Alcalde con sprezzo del ridicolo «ha dichiarato di sentirsi brutta perché non le era successo niente». Ma c’è dell’altro. Perché quando le è stato chiesto se sostenesse Hamas, ha risposto di essere «contro l’omicidio, contro il sionismo, contro il suprematismo». «Non auguro la morte, nemmeno agli israeliani; questa è la differenza», ha insistito, esprimendo il suo sostegno alla liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri dalla milizia islamista che controlla Gaza.

Ana Alcalde si presenta come la persona incaricata di pubblicare contenuti sulla Global Sumud Flotilla sui social media. Ha più di 140mila follower su Instagram, dove si presenta come femminista e di sinistra. È diventata famosa qualche giorno fa perché ha pubblicato un video sui social mentre balla a bordo di una barca della Flotilla. Assistente sociale, originaria di Granada, con un lungo soggiorno nell’enclave di Ceuta, dove ha conosciuto il consorte marocchino, con cui ha messo su famiglia convertendosi nel 2000 all’Islam e dandogli (secondo le cronache dei media spagnoli) ben sei figli. La bionda della Global Flotilla si è imbarcata a inizio settembre da Barcellona per Gaza, documentando con dovizia di particolari il viaggio. Nel profilo e nella biografia ribadisce che la causa palestinese è diventata il fulcro della sua vita e, attraverso i suoi social network, è diventata un riferimento, anche a livello nazionale e internazionale, apparendo su media come Spanish Revolution.