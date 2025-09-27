Mattarella, il funzionario Onu: "Vigliacco, disonore d'Italia"

"Un vigliacco che disonora la Repubblica e la Costituzione. Questo sei, Mattarella": Stefano Barazzetta, dipendente Onu, lo avrebbe scritto su X in un post poi cancellato. Il riferimento è all'appello che ieri il presidente della Repubblica ha rivolto alle imbarcazioni della Flotilla dirette a Gaza. Il capo dello Stato, in particolare, ha chiesto agli attivisti coinvolti nella missione di lasciare che gli aiuti arrivino nella Striscia tramite l'aiuto del Patriarcato latino così da evitare di forzare il blocco di Israele col rischio di conseguenze gravi.
Il post del dipendente delle Nazioni Unite è stato visto e diffuso dagli altri utenti della piattaforma prima della cancellazione. A immortalarlo l'economista Riccardo Puglisi, che sempre su X ha commentato: "Come mai Stefano Barazzetta ha CANCELLATO questo suo tweet sulla dichiarazione di Mattarella a proposito della Flotilla? C'era forse qualche profilo penalistico rilevante?".
Nel mirino di Barazzetta, comunque, ci finiscono spesso diversi esponenti della politica italiana. Di recente, per esempio, ne ha avute anche per il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Commentando un video in cui il titolare della Farnesina balla sulle note dei maggiori successi di Mogol e Battisti, ha scritto: "Ricordo quando Tajani era lodato per il suo profilo istituzionale. Cosa è diventato questo paese. Con la p minuscola".
Come mai Stefano Barazzetta (@stebaraz) ha CANCELLATO questo suo tweet sulla dichiarazione di Mattarella a proposito della Flotilla?— Riccardo Puglisi (@ricpuglisi) September 26, 2025
"Un vigliacco che disonora la Repubblica e la Costituzione.
Questo sei, Mattarella."
C'era forse qualche profilo penalistico rilevante?
Vedere… pic.twitter.com/hs7pAbKcvn