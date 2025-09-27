Libero logo
Flotilla
JannikSinner
Garlasco

Mattarella, il funzionario Onu: "Vigliacco, disonore d'Italia"

di Claudio Brigliadorisabato 27 settembre 2025
Mattarella, il funzionario Onu: "Vigliacco, disonore d'Italia"

(LaPresse)

2' di lettura

"Un vigliacco che disonora la Repubblica e la Costituzione. Questo sei, Mattarella": Stefano Barazzetta, dipendente Onu, lo avrebbe scritto su X in un post poi cancellato. Il riferimento è all'appello che ieri il presidente della Repubblica ha rivolto alle imbarcazioni della Flotilla dirette a Gaza. Il capo dello Stato, in particolare, ha chiesto agli attivisti coinvolti nella missione di lasciare che gli aiuti arrivino nella Striscia tramite l'aiuto del Patriarcato latino così da evitare di forzare il blocco di Israele col rischio di conseguenze gravi. 

Il post del dipendente delle Nazioni Unite è stato visto e diffuso dagli altri utenti della piattaforma prima della cancellazione. A immortalarlo l'economista Riccardo Puglisi, che sempre su X ha commentato: "Come mai Stefano Barazzetta ha CANCELLATO questo suo tweet sulla dichiarazione di Mattarella a proposito della Flotilla? C'era forse qualche profilo penalistico rilevante?". 

Flotilla, Elly Schlein "dribbla" Mattarella: la risposta (con un giorno di ritardo)

Una discreta supercazzola, quella con cui - con un giorno di ritardo - Elly Schlein risponde alle parole di Sergio Matta...

Nel mirino di Barazzetta, comunque, ci finiscono spesso diversi esponenti della politica italiana. Di recente, per esempio, ne ha avute anche per il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Commentando un video in cui il titolare della Farnesina balla sulle note dei maggiori successi di Mogol e Battisti, ha scritto: "Ricordo quando Tajani era lodato per il suo profilo istituzionale. Cosa è diventato questo paese. Con la p minuscola".

Ministro degli Esteri Flotilla, Tajani: "Pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano"

La protesta a Milano Milano, presidio permanente per Gaza in Piazza della Scala

Venti di guerriglia I pro-Pal fermano gli aerei e rilanciano il blocco totale

tag
sergio mattarella
onu
gaza
flotilla
israele

Ministro degli Esteri Flotilla, Tajani: "Pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano"

La protesta a Milano Milano, presidio permanente per Gaza in Piazza della Scala

Venti di guerriglia I pro-Pal fermano gli aerei e rilanciano il blocco totale

ti potrebbero interessare

960x540

Flotilla, Tajani: "Pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano"

960x540

Milano, presidio permanente per Gaza in Piazza della Scala

895x521

I pro-Pal fermano gli aerei e rilanciano il blocco totale

Alessandro Gonzato
1385x563

Flotilla, Elly Schlein "dribbla" Mattarella: la risposta (con un giorno di ritardo)

Andrea Tempestini