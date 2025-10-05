Flotilla, spunta il post-choc di Maria Elena Delia sulla morte di Berlusconi

Altro che pacifisti. Maria Elena Delia - nel lontano 2023 - definì "losco figuro" l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Tutto vero. All'epoca la portavoce italiana della Flotilla si indignava per il lutto nazionale a lui dedicato nei giorni successivi alla sua scomparsa. "Ho deciso di informarmi sulla storia della portavoce della Flotilla e, andando a leggere i suoi vecchi post, ho scoperto un contenuto vergognoso pubblicato nel giorno della morte di Silvio Berlusconi osserva - Un fatto che mi ha colpito profondamente, perché non si può invocare solidarietà o rispetto per i diritti umani e, allo stesso tempo, mancare di rispetto a un uomo e alla sua famiglia in un momento di dolore", ha detto Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia



Il post in questione recita proprio così: "Il 14 giugno - scrisse due anni fa la Delia su Facebook - scenderò in strada con champagne, trombetta e coriandoli, perché se la morte si dice che vada rispettata per tutti, io dico che anche i cittadini di questo paese meriterebbero più rispetto e, certamente, non di dover vivere (oltre a tutti il resto) anche la vergogna nauseabonda dell'istituzione di una giornata di lutto nazionale per un losco figuro come Silvio Berlusconi". Una frase che la portavoce avrebbe cancellato, ma che Zavalani è riuscito a ritrovare.