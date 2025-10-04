Flotilla, "presentato un esposto in Procura": l'ultima trovata

Maria Elena Delia passa alla contromossa. Dopo l'esposto in Procura presentato dall'Istituto Milton Friedman per i presunti legami tra Hamas e la Flotilla, la portavoce italiana replica con un altro esposto ancora. Gli attivisti della Flotilla "sono stati detenuti illegalmente senza alcuna base giuridica, prelevati dalla marina miliatre israeliana senza che avessero commesso alcun reato. Sono stati sequestrati, non arrestati perché l'arresto presuppone un'ipotesi di reato. In questa prigione sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentali, acqua, cibo, accesso ai servizi igienici".

Da qui la decisione: "Abbiamo presentato un esposto alla Procura di Roma per questo sequestro". Intervenuta in una conferenza stampa con i quattro parlamentari italiani rientrati ieri in Italia dopo aver preso parte alla missione, la Delia torna a parlare degli italiani ancora in Israele: "Chi rientra prima perché sceglie di accettare una procedura di rito abbreviato, lo fa perché è importante raccontare e chi resta lo fa, perché con i nostri passaporti - che sono passaporti occidentali, privilegiati - possono restare a tutela degli altri". Si tratta, spiega, di "26 italiani che stanno per rientrare e altri 15 che restano nelle prigioni israeliane. Tutte le persone lì e quelle tornate sono state detenute illegalmente, senza alcuna base giuridica. Sono stati sequestrati senza che avessero commesso alcun reato".