Di Cesare perde al voto e attacca Meloni: "Sentimenti ancestrali"

Sfumato il sogno di sedere nei banchi dell'Aula, Donatella Di Cesare torna a fare quello che faceva prima: attaccare Giorgia Meloni. La filosofa, dopo il fallimento alle regionali in Calabria, è stata ospite de L'Aria Che Tira. In onda mercoledì 8 ottobre su La7, la Di Cesare ha parlato di "un'ondata di violenza, di odio e di militarizzazione del dibattito pubblico". Incalzata da David Parenzo se questo odio sia nei confronti di Giorgia Meloni, la professoressa non ha dubbi: "La premier ha delle responsabilità in questo, perché parla di accuse contro di lei, quindi fomenta il clima d'odio. C'è la tentazione di governare fomentando alcuni sentimenti ancestrali".

Una sparata non nuova. Già a DiMartedì la Di Cesare aveva detto che "in questi due anni di governo c’è stato un peggioramento dell'Italia, del Paese, una brutalizzazione, ma quello che mi colpisce di più è lo smantellamento sistematico della democrazia. Credo che bisognerebbe veramente stare molto attenti, perché l'autoritarismo oggi, nel XXI secolo, non arriva in modi e forme eclatanti come un colpo di Stato, ma con le zampe di velluto, non ce ne accorgiamo".