Francesca Albanese di sasso per la pace a Gaza: solo poche ore prima...

Tommaso Montanari l'ha detto chiaramente: "Quest'anno la marcia Perugia-Assisi è molto più importante perché inevitabilmente sarà per la pace anche a Gaza dove uno premier criminale porta avanti un conflitto da due anni. Domenica 12 ottobre tutti alla Rocca, ma prima bisogna parlare di Gaza". E questa breve stories apparsa sui social è stata condivisa da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sul suo profilo Instagram. Insomma, fino a sole 12 ore fa la Albanese coltivava ancora la retorica antisionista anche nelle stories dei social.
Ma proprio mentre pigiava il tasto "condividi" e scriveva a Montanari "io sarò con voi", Donlad Trump annunciava la pace tra Hamas e Israele con un piano dettagliato che prevede il rilascio di alcuni prigionieri palestinese e il rientro, finalmente, a casa degli ostaggi nelle mani dei tagliagole.
Proprio quello che qualche giorno fa aveva detto il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari. Parole che non son piaciute alla Albanese che lo ha criticato davanti alla platea chiedendo di non usare mai espressioni che riguardino gli ostaggi. Una figuraccia a cui è seguita poi quella dell'abbandono dello studio di In Onda mentre l'editore Francesco Giubilei citava le posizioni della senatrice a vita Liliana Segre. E ora, ad accordo raggiunto, la Albanese cosa dirà? Cosa farà? Parteciperà ancora alla marcia con Montanari?