Francesca Albanese di sasso per la pace a Gaza: solo poche ore prima...

Tommaso Montanari l'ha detto chiaramente: "Quest'anno la marcia Perugia-Assisi è molto più importante perché inevitabilmente sarà per la pace anche a Gaza dove uno premier criminale porta avanti un conflitto da due anni. Domenica 12 ottobre tutti alla Rocca, ma prima bisogna parlare di Gaza". E questa breve stories apparsa sui social è stata condivisa da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sul suo profilo Instagram. Insomma, fino a sole 12 ore fa la Albanese coltivava ancora la retorica antisionista anche nelle stories dei social.

Ma proprio mentre pigiava il tasto "condividi" e scriveva a Montanari "io sarò con voi", Donlad Trump annunciava la pace tra Hamas e Israele con un piano dettagliato che prevede il rilascio di alcuni prigionieri palestinese e il rientro, finalmente, a casa degli ostaggi nelle mani dei tagliagole.