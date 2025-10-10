Paolo Sottocorona, chi prende il suo posto di meteorologo a La7

A La7 - e non solo - sono ancora tutti commossi per la tragica scomparsa del meteorologo Paolo Sottocorona. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, spicca quello di Enrico Mentana che al termine del TgLa7 si è lasciato andare a un piccolo ricordo dell'amico e collega: "E ora permettetemi. Non si fa mai in televisione, ma io mi sposto da un’altra parte". Il direttore del TgLa7 si è recato verso la parte dello studio in cui era solito dare le previsioni del tempo il collega e ha ripreso la parola: "Qui, questo, è il luogo in cui per tanti anni tutte le mattine il nostro Paolo Sottocorona raccontava il meteo e non soltanto. Se n’è andato proprio durante questo telegiornale. E lo vogliamo ricordare".

Ma chi sostituirà Paolo Sottocorona su La7? Toccherà a Fabio Maria Angelicchio. Il nuovo meteorologo ha ricordato il collega durante il Tg La7 delle 7:30: "Io spero che Paolo mi perdoni se sono io oggi a occupare la sua postazione. Naturalmente sono commosso, come tutti noi, nello studio, nella redazione, quando ieri è arrivata questa notizia terribile, che veramente ci ha sconvolti tutti quanti". Per poi proseguire: "Paolo non era soltanto un bravo meteorologo, era un amico. Con lui abbiamo condiviso la passione per la moto, insieme a Marco Alcini, un altro amico e collega che lavora qui con noi. Avevamo fatto un viaggio in Puglia dove io ho una casa e – vi svelo – lui era stato molto disponibile in questi tempi a dire – non tutti lo sapevate – quali erano le previsioni del meteo proprio in quella zona della Puglia, il Gargano".