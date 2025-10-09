Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Paolo Sottocorona, Enrico Mentana sbotta. "Vergogna, sciacalli!"

di Ignazio Stagnogiovedì 9 ottobre 2025
Paolo Sottocorona, Enrico Mentana sbotta. "Vergogna, sciacalli!"

1' di lettura

La morte del meteorologo Paolo Sottocorona, volto noto di La7, ha scatenato reazioni contrastanti, culminate nell’indignazione di Enrico Mentana per i commenti dei No Vax sui social. Dopo la scomparsa del 77enne, alcuni utenti hanno attribuito il decesso al vaccino contro il Covid, come riportato in un post su X che recita: “Eccone un altro”.

Immediata la dura reazione di Mentana, che ha condiviso il messaggio incriminato, rivolgendosi direttamente a Elon Musk, proprietario della piattaforma: “Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?”.

Paolo Sottocorona, Mario Giuliacci: "Cosa accadde con Urbano Cairo"

"Faceva la meteorologia con passione e serietà. Non era come quelli di oggi che sparano ogni giorno un'a...

Il giornalista ha espresso tutto il suo disgusto per le speculazioni definite “Vergogna, sciacalli, ignoranti!”, condannando l’atteggiamento di chi collega ogni morte di personaggi noti alla vaccinazione.In precedenza, Mentana aveva reso omaggio a Sottocorona con un ricordo commosso, accompagnato da una foto: “Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai”. Ha poi aggiunto: “Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari”. Con un gesto toccante, ha promesso: “La sua scrivania qui al tg resterà sua”. 

Paolo Sottocorona, Angelo Bonelli lo piange? Subito spianato: cosa scorda

Una morte che ha sconvolto anche Angelo Bonelli quella di Paolo Sottocorona. Il portavoce di Europa Verde ha annunciato ...

Un lutto atroce Paolo Sottocorona, il dolore di Flavia Fratello: cosa c'è dietro questa foto

Ops... Paolo Sottocorona, Angelo Bonelli lo piange? Subito spianato: cosa scorda

Meteorologia Paolo Sottocorona, Mario Giuliacci: "Cosa accadde con Urbano Cairo"

tag
paolo sottocorona
enrico mentana

Un lutto atroce Paolo Sottocorona, il dolore di Flavia Fratello: cosa c'è dietro questa foto

Ops... Paolo Sottocorona, Angelo Bonelli lo piange? Subito spianato: cosa scorda

Meteorologia Paolo Sottocorona, Mario Giuliacci: "Cosa accadde con Urbano Cairo"

ti potrebbero interessare

542x322

Paolo Sottocorona, il dolore di Flavia Fratello: cosa c'è dietro questa foto

460x258

Paolo Sottocorona, Angelo Bonelli lo piange? Subito spianato: cosa scorda

1288x739

Paolo Sottocorona, Mario Giuliacci: "Cosa accadde con Urbano Cairo"

Maria Pia Petraroli
629x306

Paolo Sottocorona, il ricordo di Andrea Pancani: "Quelle tesi che smontava"

Andrea Carrabino