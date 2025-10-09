Paolo Sottocorona, Enrico Mentana sbotta. "Vergogna, sciacalli!"

Immediata la dura reazione di Mentana, che ha condiviso il messaggio incriminato, rivolgendosi direttamente a Elon Musk, proprietario della piattaforma: “Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?”.

"Faceva la meteorologia con passione e serietà. Non era come quelli di oggi che sparano ogni giorno un'a...

Il giornalista ha espresso tutto il suo disgusto per le speculazioni definite “Vergogna, sciacalli, ignoranti!”, condannando l’atteggiamento di chi collega ogni morte di personaggi noti alla vaccinazione.In precedenza, Mentana aveva reso omaggio a Sottocorona con un ricordo commosso, accompagnato da una foto: “Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai”. Ha poi aggiunto: “Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari”. Con un gesto toccante, ha promesso: “La sua scrivania qui al tg resterà sua”.