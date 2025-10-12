In altre parole, Giovanni Floris tocca il fondo contro Meloni: "Come il nonno fascista a cena"

Tra chi, negli ultimi giorni, si sta ritagliando un ruolo di rilievo nell'opposizione televisiva a Giorgia Meloni c'è Giovanni Floris, il conduttore di DiMartedì, il programma rigorosamente e ovviamente in onda su La7. Certo, non è una grossa novità il fatto che a Floris, il premier, non piaccia. Eppure, ultimamente, sta alzando visibilmente l'asticella.

Si pensi all'ospitata, un paio di giorni fa, da Lilli Gruber, a Otto e Mezzo. Si parlava dell'accordo di pace a Gaza, del ruolo di Donald Trump e, ovviamente, della Meloni. Quando gli è stato chiesto se il governo italiano aveva avuto un ruolo nella vicenda, Floris ha risposto con queste parole: "Io penso che il governo non abbia avuto un ruolo, sicuramente non ha avuto un grande ruolo in questa trattativa, escludiamo quasi che abbia avuto un ruolo, ma probabilmente il ruolo politico è stato unicamente di seguire la scia di Trump e quindi stare silenziosamente dalla parte di Israele, cercando di frenare le sanzioni che venivano immaginate, cercando di indebolire le posizioni politiche che hanno avuto un peso decisivo non solo in Italia, ma nel mondo". Insomma, una Meloni definita come residuale, silenziosa, "in scia".