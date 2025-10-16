Hamas, le esecuzioni a Gaza? Il leader pro-Pal: "Nulla di cui indignarsi"

Le immagini delle esecuzioni di massa perpetrate da Hamas dovrebbero indignare e scuotere le coscienze. Anche di quelli che da settimane stanno scendendo nelle piazze italiane per schierarsi contro Israele, al fianco dei gazawi. Ma quegli orrori per alcuni sono - in sintesi - semplicemente cose che capitano. Già - questo il teorema - dopo anni di dominazione straniera non può essere altrimenti. Anni paragonabili, secondo loro, a quanto accaduto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i partigiani giustiziarono sommariamente coloro che reputavano essere collusi in qualche modo con il regime fascista.

Giuseppe Flavio Pagano è uno dei leader pro-Pal più seguiti in Italia, vanta più di 66mila follower su Instagram. In una delle sue storie, ecco che ha pubblicato un lungo messaggio destinato a far discutere. A indignare. "Chi si scandalizza e si straccia le vesti per le esecuzioni sommarie in strada a Gaza da parte delle brigate al Qassam non ha studiato mezza pagina di storia, o è in malafede, o entrambi - ha spiegato -. Queste pagine noi le abbiamo viste pari pari durante la Resistenza italiana. Sono episodi che tendiamo a non raccontare nelle pubbliche cerimonie, perché è passata l'idea che la Resistenza si è fatta con atti di gentilezza e mazzi di fiori".