Chef Rubio, insulti-choc a David Parenzo: finisce a processo

Per l'accusa di diffamazione è finito a processo a Roma Gabriele Rubini, noto al pubblico come 'Chef Rubio'. Il procedimento vede come parte civile il giornalista David Parenzo ed è legato a un tweet che Rubini ha pubblicato dopo la strage del 7 ottobre del 2023 in Israele. Nei confronti dell'imputato è contestato il reato di diffamazione con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato, dell'offesa recata col mezzo di un social network di ampia diffusione e della finalità di discriminazione o odio razziale e religioso.

Nel post pubblicato sui social il 12 ottobre in cui, secondo quanto si legge nel capo di imputazione, "offendeva la reputazione di Parenzo scrivendo, nel rivolgersi al medesimo in risposta ad un suo post sul conflitto israelo-palestinese: 'Il miracolato #Parenzo suprematista odiatore antimusulmano, antiarabo e antisemita (i palestinesi sono semiti, lui e i sionisti no), continua a diffondere menzogne per disumanizzare i palestinesi e giustificare il genocidio. Noi confermiamo che sostieni il terrorismo ebraico...'". Nel post Rubini allega un articolo che era stato pubblicato da Parenzo e in cui il giornalista faceva riferimento a bambini decapitati durante l'attacco di Hamas. Nell'udienza di oggi davanti alla decima sezione collegiale è stato ascoltato come testimone Parenzo.