Re Carlo e Camilla da Leone XIV: "Esclusa dal privilegio", come si presenta lei

Leone XIV accoglie Re Carlo e consorte, la regina Camilla. I reali d'Inghilterra sono arrivati in Vaticano per incontrare il Papa. Carlo III e Camilla sono entrati nel territorio della Santa Sede attraversando via della Conciliazione. Dopo essere passati dall'Arco delle Campane, Carlo e Camilla sono stati accolti nel Cortile di San Damaso. Si tratta di un momento storico, visto che una visita di Stato dei reali inglesi non accadeva da cinque secoli, ovvero dal momento della riforma anglicana.

La preghiera ecumenica nella Cappella Sistina è il momento più solenne di questa visita. La liturgia è in inglese e in latino. I salmi e le letture sono focalizzati su Dio creatore e sulla speranza (un passo della Lettera ai romani di San Paolo). I testi tratti da Sant'Ambrogio e San John Henry Newman, ex anglicano convertitosi al cattolicesimo e che il primo novembre sarà proclamato Dottore della Chiesa. Il canto dei salmi è affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St.George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St.James Palace. Successivamente i reali si sposteranno verso la Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove nel primo pomeriggio si terrà la seconda celebrazione comune tra cattolici e anglicani. Qui faranno tappa alla tomba di San Paolo, l'Apostolo delle Genti.