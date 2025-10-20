Virginia Giuffre, altra bomba: "Orgia con 8 ragazzine. E Sarah Ferguson..."

Si è suicidata lo scorso aprile, Virginia Giuffre, all'età di soli 42 anni. Ma la verità è che la donna, dopo una adolescenza travagliata fatta di sfruttamento sessuale e abusi fisici e psicologici inenarrabili, a un certo punto della sua vita ha temuto di poter "morire come una schiava del sesso" per mano di Jeffrey Epstein e della sua cerchia.
Lo rivela la sua autobiografia postuma, Nobody's Girl, di cui la Bbc ha ottenuto una copia integrale prima della sua pubblicazione prevista per domani, quasi sei mesi dopo la morte della donna che con le sue confessioni ha di fatto decretato la rovina di Andrea d'Inghilterra, duca di York e soprattutto fratello di Re Carlo. Dopo anni di chiacchiere e pettegolezzi, sono arrivate le conferme sull'amicizia proibita tra Andrea ed Epstein, facoltoso finanziere finito in carcere per un mostruoso giro di pedofilia (e morto suicida in cella). Ricostruzioni che hanno gettato nel panico, ancora una volta, la Corona inglese. Con l'ipotesi concreta della "letters patent", la revoca del titolo di principe, l'ultimo rimastogli.
Nelle sue memorie, Giuffre afferma di aver avuto rapporti sessuali con il principe Andrea in tre diverse occasioni, tra cui una volta un'orgia con Epstein e altre otto giovani donne. "Credevo che sarei potuta morire come una schiava del sesso", scrive Giuffre, secondo la quale alle ragazze che frequentavano casa Epstein veniva chiesto di avere un aspetto "infantile" e quindi il disturbo alimentare di cui soffriva veniva "solo incoraggiato". Inoltre, scrive la grande accusatrice di Epstein, "negli anni in cui ho trascorso con loro mi hanno prestata a decine di persone ricche e potenti", per cui "venivo abitualmente usata e umiliata e, in alcuni casi, picchiata e ferita".
L'australiana Virginia era entrata nel giro di Epstein da adolescente e aveva già rivelato di aver avuto un paio di rapporti con Andrea quando lei aveva solo 17 anni di età. Ora si aggiungono anche le indiscrezioni riguardo ai prestiti in denaro che la sua ex moglie Sarah Ferguson (ormai ex duchessa di York) avrebbe chiesto e ottenuto ripetutamente dallo stesso Epstein. Fonti di Buckingham Palace hanno peraltro ammesso alla Bbc di attendersi nei prossimi giorni altre possibili rivelazioni "dolorose": particolarmente imbarazzanti perché coincideranno di fatto con la visita di Stato che il re compirà giovedì 23 in Vaticano da papa Leone XIV con la regina Camilla.