L'aria che tira, Sabino Cassese umilia Elly Schlein: "Così riempie il vuoto politico"

"È un modo per riempire un vuoto, un vuoto di politica": il costituzionalista Sabino Cassese, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito della segretaria del Pd Elly Schlein, commentando così la sua recente uscita sulla "democrazia a rischio con la destra al governo". "Manca un programma, la prospettazione di un futuro - ha proseguito Cassese -. Se non si fa questa offerta politica, che incontra poi la domanda politica, non si realizza quello che si chiama consenso". Un giudizio duro sull'opposizione e la sua leader in particolare. "Quindi lei dice: in mancanza di questo, si urla all'allarme democratico", ha riassunto il conduttore.

La stessa Meloni aveva risposto in maniera netta alla Schlein su questo punto: "Il segretario del principale partito di opposizione ha affermato in un contesto internazionale che in Italia è a rischio la libertà di stampa perché in Italia governa l'estrema destra, accostando l'idea all'attentato contro Ranucci. Il tema non è andare all'estero e criticare il governo, ma gettare ombre sul valore dei cittadini italiani, e non è secondario, perché immagino che non sfugga a nessuno che in uno Stato governato da pericolosi attentatori, si tenda a non investire".

"Un modo per riempire un vuoto di politica": Cassese a L'Aria che tira su Schlein, guarda qui il video

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43241944]]